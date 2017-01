Banken uit de gratie op Wall Street

Vooral bankaandelen moesten het ontgelden op de eerste handelsdag van de verkorte beursweek, die wordt afgesloten met de inauguratie van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten op vrijdag.

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen stond een halfuur voor het slot 0,5 procent in de min op 19.793 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,5 procent, naar 2264 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,8 procent in bij 5530 punten.

Banken

De banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase stonden onderaan de Dow Jones, met minnen van 3,2 en 3,7 procent. Bankaandelen waren de afgelopen weken juist de motor van de opmars van de aandelenbeurzen, die ontstond na de verkiezingszege van Trump.

Ook buiten de Dow deden banken het slecht. Morgan Stanley leverde 4,2 procent in na de publicatie van zijn kwartaalcijfers, terwijl concurrenten als Citigroup, Bank of America en Wells Fargo 2 tot 4 procent minder waard werden.

Zorgverzekeraar UnitedHealth hoorde met een min van 1,7 procent ook tot de grotere verliezers onder de hoofdfondsen, ondanks sterker dan verwachte kwartaalresultaten. Zorg- en farmabedrijven staan al langer onder druk door het aankomende presidentschap van Trump, die Obamacare wil schrappen en zeer kritisch is over de in zijn ogen exorbitante medicijnprijzen. Dinsdag verloren medicijnreuzen Merck en Pfizer circa 1,5 procent aan beurswaarde.

Qualcomm

Wal-Mart was met een winst van 1,6 procent de uitblinker in de Dow. Het winkelbedrijf is van plan voor het einde van het jaar 10.000 extra werknemers aan te nemen.

Chipfabrikant Qualcomm zakte 4,4 procent, na berichten over een onderzoek door Amerikaanse mededingingsautoriteiten naar de manier waarop het bedrijf omgaat met licenties op zijn technologieën. Door zijn machtspositie ten opzichte van smartphonemakers te misbruiken zou Qualcomm de prijzen van die toestellen opjagen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent naar 52,47 dollar. De euro was met 1,0705 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.