Wal-Mart neemt tienduizend extra werknemers aan

Ook zal de onderneming indirect 24.000 mensen aan het werk zetten, omdat het bedrijf miljarden gaat investeren in uitbreiding en verbouwing van zijn winkels.

Wal-Mart zegt dinsdag in een verklaring alom aanwezig te zijn in duizenden gemeenschappen en een belangrijke rol te spelen in de ondersteuning en het creëren van banen. Wal-Mart is met circa anderhalf miljoen werknemer naar eigen zeggen de grootste private werkgever in de VS.

De aankondiging van Wal-Mart zal goed vallen bij de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, die graag ziet dat Amerikaanse bedrijven in eigen land investeren.

Onlangs pronkten ook andere bedrijven al met hun toewijding aan het scheppen van banen in de VS. Zo meldde Stanley Black & Decker dat het gereedschap in de VS gaat vervaardigen, waarvoor extra personeel nodig is. Ook webwinkel Amazon kondigde aan honderdduizend extra banen te scheppen.