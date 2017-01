Boskalis kleurt groen op lager Damrak

Beleggers moeten het de eerste dag van de week doen met een nagenoeg lege agenda. In Amsterdam wist Boskalis de aandacht op zich gericht, dankzij een intentieverklaring voor een grote klus in Oman.

De AEX-index stond in de vroege handel 0,7 procent lager op 484,91 punten. De MidKap verloor 0,5 procent tot 689,04 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de hoofdgraadmeters 0,6 procent in. De FTSE in Londen noteerde nagenoeg vlak.

Boskalis won in de vroege handel 1,8 procent en was daarmee veruit de sterkste stijger onder de 25 hoofdfondsen van het Damrak. De baggeraar maakte dit weekend bekend dicht bij de gunning van een contract voor de ontwikkeling van een haven in Oman te zijn. Het contract heeft een waarde van bijna een half miljard euro.

Randstad was na ruim een halfuur handelen met een min van 2,2 procent de grootste verliezer in de AEX. Analisten van RBC Capital lieten weten minder positief te zijn geworden over het aandeel van het uitzendconcern.

GrandVision

In de MidKap was uitbater van optiekketens GrandVision overduidelijk het best presterende fonds met een plus van 1 procent. Branchegenoten Essilor (plus 14 procent) uit Frankrijk en het Italiaanse Luxottica (plus 9 procent) maakten bekend samen verder te zullen gaan. Met de fusie van de moederbedrijven van merken als Varilux en Ray-Ban ontstaat voor GrandVision een zeer grote concurrent.

Bij de kleinere fondsen won Pharming bijna 7 procent aan beurswaarde. Het biotechnologiebedrijf heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om Ruconest te verkopen als een middel dat patiënten zelf mogen toedienen.

In Stockholm verloor kledingketen H&M 3 procent. Het bedrijf meldde tegenvallende verkopen tijdens de belangrijke kerstperiode.

Automaker Volkswagen viel in Frankfurt negatief op met een verlies van 1,6 procent. Voormalig VW-topman Martin Winterkorn zou eerder op de hoogte zijn geweest van het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren dan het bedrijf zelf heeft toegegeven.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent naar 52,29 dollar. Brent was met 55,38 dollar per vat ook een fractie goedkoper dan voor het weekeinde. De euro werd voor 1,0605 dollar verhandeld, tegen 1,0630 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.