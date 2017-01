Nikkei sluit dag af met groene cijfers

In de Japanse hoofdstad was de geplaagde airbagmaker Takata een opvallende winnaar met een plus van 16,5 procent, door berichten dat het bedrijf dicht bij een schikking zou zijn met de Amerikaanse justitie. Vanwege explosiegevaar met de airbags van Takata moesten wereldwijd tientallen miljoenen auto's teruggehaald worden en zouden minstens zeventien mensen zijn overleden. Takata zou nu een boete van 1 miljard dollar krijgen.

Ook Nintendo stond volop in de belangstelling. Het computerspelletjesbedrijf kondigde aan dat zijn nieuwe console, de Switch, vanaf begin maart in de verkoop gaat voor een prijs van 300 dollar. De Switch moet de concurrentie aangaan met de PlayStation van Sony en de Xbox van Microsoft. Beleggers reageerden echter terughoudend en het aandeel Nintendo ging bijna 6 procent omlaag.

Hang Seng

De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds een koerswinst van 0,4 procent. De Chinese overheid kwam met cijfers over de internationale handel naar buiten. De export van China kromp in december met ruim 6 procent op jaarbasis, wat een sterkere neergang is dan economen hadden verwacht. De import van de tweede economie van de wereld steeg vorige maand met meer dan 3 procent.

In Seoul verwerkten beleggers een rentebesluit van de Koreaanse centrale bank. De Bank of Korea besloot de rente te handhaven, zoals al was verwacht door de markten. De Kospi ging 0,5 procent omlaag. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,8 procent in.