Fiat Chrysler in VS beschuldigd van gebruik sjoemelsoftware

De EPA maakte eerder op donderdag al bekend dat het zou gaan om een "serieuze overtreding" van Amerikaanse milieuwetgeving.

De autoriteit stelt dat enkele modellen van Fiat Chrysler (FCA) zijn uitgerust met software die niet bij de autoriteiten zijn opgegeven. De software zou er voor kunnen zorgen dat de modellen ongezien meer stikstofdioxide uitstoten dan is toegestaan.

De software is volgens EPA gebruikt in meer dan 104.000 trucks en SUV's die verkocht zijn na 2014. Het gaat om de modellen Jeep Grand Cherokee en de Dodge RAM met 3.0 liter-motoren.

Als het gebruik van de software inderdaad in strijd is met de Amerikaanse wetgeving, dan hangt het bedrijf een boete van 44.000 dollar per voertuig met de software boven het hoofd.

Fiat Chrysler is ook de autobouwer van onder andere Fiat en Alfa Romeo, maar deze modellen komen niet voor in de berichten van de EPA.

'Teleurgesteld'

Ingewijden stelden eerder op donderdag al dat autobouwer FCA het niet eens is met de conclusie van EPA. In een reactie laat het bedrijf nu weten "teleurgesteld" te zijn in de conclusies van EPA. Het concern stelt dat "alle diesel aangedreven voertuigen voldoen aan alle reguleringen".

EPA weigert op haar beurt al maanden om vergunningen te geven voor de verkoop van auto's van FCA in 2017.

Volkswagen

Het nieuws volgt een dag nadat het bestuur van Volkswagen akkoord is gegaan met een schikkingsvoorstel van de Amerikaanse autoriteiten over het dieselschandaal in het land. De partijen schikten voor een bedrag van ruim vier miljard dollar.

De bevindingen van EPA over de auto's van Fiat Chrysler zijn een direct gevolg van de kwestie met de auto's van Volkswagen. Naar aanleiding van het gebruik van de software door de Duitse autobouwer, stelde EPA een onderzoek in naar alle dieselauto's in de Verenigde Staten.

Duitsland

Eind vorig jaar werd Fiat Chrysler ook al beschuldigd van het manipuleren van uitstootgegevens van de auto's in Duitsland.

De Duitsers beschuldigden Fiat ervan de Fiat 500X, Fiat Doblo and Jeep Renegade te verkopen die volgens de typegoedkeuring schoon zijn, maar in werkelijkheid meer schadelijke stoffen uitstoten dan de EU-regels toestaan.

Momenteel zijn de Duitsers in samenwerking met de EU in overleg met het concern.