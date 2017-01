'Fiat Chrysler in VS aangeklaagd voor gebruik sjoemelsoftware'

De EPA zou voor donderdagochtend (Amerikaanse tijd) een persconferentie hebben belegd. Later op de dag zou EPA met een mededeling komen over de autofabrikant. Wel maakte de EPA al bekend dat het zou gaan om een "serieuze overtreding" van Amerikaanse milieuwetgeving.

Volgens Reuters zou het gaan om het gebruik van sjoemelsoftware bij meer dan 100.000 trucks en SUV's verkocht na 2014. Het is niet bekend om welke modellen het gaat.

Het nieuws volgt een dag nadat het bestuur van Volkswagen akkoord is gegaan met een schikkingsvoorstel van de Amerikaanse autoriteiten over het dieselschandaal in het land.

Volgens AFP zou de handel in het aandeel Fiat Chrysler stil zijn gelegd op de beurs van Milaan, na een val met 5,2 procent. In de Verenigde Staten zou het aandeel inmiddels 9 procent gedaald zijn.

Fiat Chrysler, bouwer van onder andere Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge en Jeep, heeft nog niet gereageerd op de berichten. Ingewijden stellen echter dat Fiat het niet eens is met de conclusie van EPA.

Duitsland

Eind vorig jaar werd Fiat Chrysler ook al beschuldigd van het manipuleren van uitstootgegevens van de auto's in Duitsland. De Duitsers beschuldigen Fiat ervan de Fiat 500X, Fiat Doblo and Jeep Renegade te verkopen die volgens de typegoedkeuring schoon zijn maar in werkelijkheid meer schadelijke stoffen uitstoten dan de EU-regels toestaan.

Momenteel zijn de Duitsers in samenwerking met de EU in overleg met het concern.