Richemont doet goede zaken met juwelen en horloges

Het moederbedrijf van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier zag de verkopen afgelopen kwartaal met 5 procent oplopen tot 3,1 miljard euro. Vooral exclusieve sieraden waren in trek, meldde de onderneming donderdag.

Waar de omzet in Europa in de eerste zes maanden van het gebroken boekjaar nog met een zesde terugliep, was in de maanden oktober tot en met december sprake van een groei van 3 procent.

Met name in het Verenigd Koninkrijk lieten zowel toeristen als de Britten zelf het geld weer rollen. In Azië namen de verkopen met 10 procent toe, vooral dankzij China en Zuid-Korea.