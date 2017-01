Takeaway.com in trek op Amsterdamse beurs

In Amsterdam was het aandeel Takeaway.com in trek, nadat het bedrijf een sterke groei van de maaltijdbestellingen in 2016 had gemeld.

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de opening 0,3 procent lager op 484,93 punten. De MidKap zakte 0,2 procent naar 693,45 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren 0,3 tot 0,5 procent.

Takeaway won bij de kleinere fondsen aan het Damrak 11 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar op zijn platforms 46 procent meer bestellingen voor maaltijden dan een jaar eerder en verwacht zijn leidende positie in veel Europese landen dit jaar verder uit te kunnen bouwen.

Randstad

Randstad was met een winst van 2,9 procent de koploper in de AEX. Analisten van Deutsche Bank lieten weten positiever te zijn geworden over de vooruitzichten van het uitzendconcern.

Bij de hoofdfondsen deden verder verzekeraars NN Group en Aegon het goed met plussen van circa 0,5 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van bijna 2 procent.

Beleggers verwerkten de persconferentie van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump. Die gaf woensdagmiddag geen nieuwe inzichten in zijn economische plannen, maar zette wel druk op de aandelenkoersen van farmaceutische bedrijven door uit te halen naar de in zijn ogen exorbitante medicijnprijzen. Europese medicijnreuzen als Sanofi, Novartis, Bayer en Merck leverden 1 tot 2 procent in.

Trump

De euro zat na het optreden van Trump stevig in de lift. De koers van de Europese munt steeg naar 1,0650 dollar, tegen 1,0530 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

In Londen werd Marks & Spencer 2,7 procent meer waard. Het Britse winkelbedrijf verraste voorbeurs met de melding dat de verkopen vorig kwartaal voor het eerst in ruim twee jaar zijn gegroeid. Supermarktbedrijf Tesco leverde 2,3 procent in na gemengde berichten over de afgelopen feestdagenperiode.

Richemont

Het Zwitserse luxebedrijf Richemont won in Zürich ruim 8 procent dankzij sterke verkoopcijfers over de afgelopen maanden. Vooral de exclusieve sieraden van Cartier vonden gretig aftrek.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent naar 52,46 dollar. Brent werd 0,7 procent duurder bij 55,48 dollar per vat.