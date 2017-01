Europese beurzen zakken in het rood

Beleggers lijken het rustig aan te doen in afwachting van de persconferentie van aankomend president Donald Trump, later op woensdag. Daarin doet hij mogelijk meer uit de doeken over zijn economisch beleid.

De AEX noteerde in het eerste handelsuur 0,3 procent lager op 483,38 punten. De MidKap stond vlak op 690,95 punten. De graadmeters in Londen Parijs en Frankfurt leverden tot 0,5 procent in.

Naar verwachting geeft Trump meer details prijs over het beleid waar hij voor staat. Trump heeft aangegeven de belastingen te willen verlagen, geld te willen pompen in infrastructuur en de regels voor bedrijven deels te willen versoepelen.

Dinsdag bleek dat kleine ondernemers in de VS hoopvol zijn gestemd over de stappen die Trump zou willen zetten om de economie te stimuleren.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 de sterkste stijger met een winst van 1,3 procent na een adviesverhoging.

Het tegenovergestelde gold voor KPN, dat 2,4 procent inleverde na een adviesverlaging. Daarmee was het telecomconcern veruit de sterkste daler in de AEX. Bij de middelgrote fondsen behoorde verzekeraar ASR (plus 1,2 procent) tot de sterkste stijgers na verhoging van het beleggingsadvies.

TMG

Bij de kleinere fondsen viel de koerswinst van Telegraaf Media Groep van 6,6 procent op. Mediahuis en VP Exploitatie weten zich al verzekerd van ruim de helft van de aandelen in TMG. Zij bevestigden daarbij hun voornemen om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen.

Ook autobedrijf Stern Groep (plus 2,8 procent) maakte een koerssprongetje nadat het een nieuw strategisch plan had aangekondigd. Het bedrijf denkt zijn bedrijfswinst de komende jaren flink te kunnen vergroten door zich meer te richten op diensten als leasing, schadeherstel en onderhoudswerk.

Olie

In Londen viel de koerswinst van Sainsbury van bijna 6 procent op. Het supermarktbedrijf kwam met beter dan verwachte omzetpercentages over het afgelopen kwartaal.

De prijs van Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,3 procent hoger op 50,95 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, bij 53,79 dollar per vat. De euro was 1,0555 dollar waard, tegen 1,0575 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.