AEX zakt licht in het rood

De AEX-index noteerde in het eerste handelsuur 0,2 procent lager op 483,92 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 688,82 punten. De hoofdgraadmeter in Londen steeg 0,1 procent, Frankfurt was vlak en Parijs daalde 0,1 procent.

Digitaal beveiliger Gemalto was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Gemalto heeft een opdracht in China gekregen, maar meldde geen financiële details. Staalproducent ArcelorMittal volgde met een plus van 1,2 procent.

KPN

KPN boekte een beperkte koerswinst bij de hoofdfondsen. Goldman Sachs heeft het telecomconcern op zijn favorietenlijst gezet, met een koopadvies.

De financiële fondsen Aegon, ING en NN Group waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 2 procent.

In de MidKap was Aperam de sterkste stijger met een plus van 1,9 procent. Het roestvrijstaalbedrijf kondigde maandag nabeurs aan zijn activiteiten op het gebied van roestvrijstalen buizen in Frankrijk te willen verkopen aan het Duitse Mutares. Er werd geen verkoopbedrag genoemd.

Air France-KLM

Air France-KLM was veruit de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een min van 3,6 procent, onder druk van een lager beleggingsadvies van Barclays.

In Frankfurt leverde detailhandelsconcern Metro 2,3 procent in. Het moederbedrijf van winkelketens als Media Markt en Makro zag de omzet in het belangrijke feestdagenkwartaal licht dalen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 52,17 dollar en Brent ging 0,4 procent omhoog naar 55,15 dollar per vat. De euro was 1,0606 dollar waard, tegen 1,0573 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.