Stabiele omzet voor moederbedrijf Media Markt tijdens feestdagenkwartaal

In een dinsdag gepubliceerd handelsbericht spreekt het moederbedrijf van onder meer Media Markt en Makro wel van "uitdagende" marktomstandigheden.

De omzet in de maanden oktober tot en met december, het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van Metro, kwam uit op 17 miljard euro.

Dat is iets minder dan een jaar eerder, maar dat komt met name door de verkoop van een bedrijfsonderdeel in Vietnam. Ook hadden valutaschommelingen een licht drukkend effect op de omzetontwikkeling.

De groothandelstak zag de vergelijkbare verkopen met 0,7 procent toenemen, bij een totale omzet die stabiel bleef op 8 miljard euro. In Duitsland, Nederland en België kampte Makro evenwel met onder meer scherpe concurrentie, waardoor de opbrengsten daalden.

Media-Saturn

Bij Media-Saturn, waar de elektronicaketen Media Markt toe behoort, bleef de omzet stabiel op 6,9 miljard euro. De piek rond de kerstdagen was minder groot dan anders. Dat komt doordat prijsbewuste consumenten ofwel toehapten op de aanbiedingen rond Black Friday (eind november) of wachtten op de uitverkoop in januari.

Met name de verkoop van smartphones, witgoed en televisies leidde tot meer omzet, net als reparatie- en installatiediensten. De verkopen van cd's en dvd's, fotografieproducten en computerapparatuur daarentegen stonden onder druk.

De Duitse supermarktketen Real leverde voor Metro een omzet op van 2,1 miljard euro. Dat is evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.