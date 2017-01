Rolls-Royce haalt net geen verkooprecord in 2016

Het is het op een na hoogste aantal in de 113-jarige geschiedenis van de roemruchte Britse autobouwer. Alleen in 2014 bracht het bedrijf meer luxewagens aan de man: 4.063 stuks.

Van de lastige marktomstandigheden in de luxebranche heeft Rolls-Royce afgelopen jaar naar eigen zeggen weinig last gehad. In Noord- en Latijns-Amerika, de grootste afzetmarkt voor het autobedrijf, namen de verkopen met 12 procent toe, in Europa met 28 procent en in Azië met 5 procent.

Alleen in het Midden-Oosten merkte het bedrijf dat de oliesjeiks het in verband met politieke onrust en aanhoudend lage olieprijzen minder breed lieten hangen. De regio bleef desondanks een van de belangrijkste markten voor Rolls-Royce. Geen dealer ter wereld wist zo veel bolides van het luxemerk te slijten als die in Dubai.

De verkoopcijfers tonen volgens topman Torsten Müller-Ötvös aan dat Rolls-Royce nog altijd wereldwijd tot de verbeelding spreekt. Hij sprak van een echt Brits succesverhaal, en benadrukte dat het dochterbedrijf van BMW geen plannen heeft om Groot-Brittannië de rug toe te keren nu dat land op weg lijkt naar een vertrek uit de Europese Unie.

Rolls-Royce investeert juist flink in zijn fabriek in het Zuid-Engelse Goodwood. Die moet worden klaargestoomd voor de productie van nieuwe modellen, waaronder de jongste versie van de iconische Phantom die naar verwachting eind volgend jaar op de markt komt.