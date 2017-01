Amsterdamse beurs opent zonder grote uitslagen

Beleggers reageerden op meevallende berichten over de Duitse economie en kijken verder uit naar een persconferentie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump later deze week.

De Amsterdamse AEX-index stond na een halfuur handel 0,2 procent in de min op 485,85 punten. De MidKap noteerde nagenoeg onveranderd op 693,32 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden 0,3 en 0,4 procent in.

Pond

De beurs in Londen steeg 0,3 procent. De handel werd daarbij gesteund door een nieuwe koersduikeling van het pond. Die zakte naar de laagste waarde ten opzichte van de dollar sinds eind oktober, nadat de Britse premier Theresa May nogmaals had gezegd voor een volledige Brexit te gaan. Het goedkope pond is gunstig voor Britse bedrijven die veel zaken doen in het buitenland.

In de AEX bleven de verschillen beperkt. Staalproducent ArcelorMittal was koploper met een plus van 0,8 procent, terwijl Aegon onderaan stond met een verlies van 1,1 procent. In de MidKap won financieel dienstverlener Flow Traders 1,4 procent na positieve uitlatingen van analisten van Kempen over het aandeel.

William Hill

In Londen leverde gokbedrijf William Hill bijna 3 procent in na een nieuwe winstwaarschuwing. Het bedrijf moest in december flink uitkeren door paardenrace- en voetbaluitslagen die in ruime mate in het voordeel van klanten uitvielen.

Voorbeurs bleek uit cijfers van het Duitse statistiekbureau dat de export van Duitsland in november veel sterker is gegroeid dan verwacht. Daarnaast trok de industriële productie in Europa's grootste economie verder aan.

Trump

Op economisch vlak wordt echter vooral uitgekeken naar de persconferentie die Trump heeft aangekondigd voor woensdag. Mogelijk wordt dan meer duidelijk over de concrete invulling van zijn economische beleid.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent naar 53,68 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper bij 56,80 dollar per vat. De euro werd voor 1,0555 dollar verhandeld, tegen 1,0560 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.