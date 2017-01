Regering Japan verdedigt Toyota na dreigementen Trump

De Japanse minister van Financiën, Taro Aso, betwijfelde of Trump wel weet hoeveel banen Toyota heeft gecreëerd in de Verenigde Staten, aldus de Britse zakenkrant Financial Times.

In reactie op de dreigementen van Trump aan het adres van GM, verklaarde Toyota door te gaan met de investering in een bestaande Mexicaanse fabriek. Trump nam daarop Toyota op de korrel en dreigde met forse invoerrechten voor auto’s die in Mexico worden gemaakt. Overigens haalde hij wel de productielocaties van Toyota door elkaar.

Sony-topman Kazuo Hirai verklaart te hopen dat Trump vrije handel zal steunen. Sony maakt in Mexico dvd’s voor de Amerikaanse markt. Nissan-directeur Carlos Ghosn zegt nieuw beleid van de VS in de gaten te houden, maar benadrukte dat de VS nog geen nieuwe maatregelen heeft genomen.

Analisten vinden het ironisch dat Trump specifiek Toyota aanhaalt in zijn tweet. Het concern was één van de laatste autofabrikanten die in Mexico ging produceren. Ook wordt maar 6 procent van de in de VS verkochte auto’s van Toyota gemaakt in Mexico. Bij branchegenoten kan dit percentage oplopen tot wel 50 procent.