Vrijwel vlakke opening voor AEX

De AEX-index stond na een halfuur nagenoeg onveranderd op 486,85 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 690,79 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,3 procent in.

Chemiebedrijf DSM voerde de AEX aan met een plus van 2,5 procent, nadat analisten van Barclays zich positief over het aandeel hadden uitgelaten. Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 1 procent.

In de MidKap stonden vastgoedondernemingen Eurocommercial en Vastned met winsten van bijna 1 procent bovenaan. Ingenieurs- en adviesbureau Arcadis en financieel dienstverlener Flow Traders stonden aan de andere kant van de schaal met minnen van ruim 1 procent.

Belangrijk bedrijfsnieuws was er vrijdag niet voorhanden. Uit Duitsland kwam nog wel het bericht dat de winkelverkopen in Europa's grootste economie in november met bijna 2 procent zijn gedaald ten opzichte van een maand eerder. Duitse fabrieken ontvingen in die maand 2,5 procent minder orders dan in oktober.

Amerikaans banenrapport

Op economisch vlak wordt echter vooral uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport. In doorsnee wordt verwacht dat de werkgelegenheid in de VS in december ongeveer even sterk is gegroeid als in de voorgaande maand. De banencijfers spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve, die van plan is de rente in de VS de komende jaren verder te verhogen.

Het vooruitzicht op een hogere rente joeg de waarde van de dollar de afgelopen weken stevig op, maar aan die opmars kwam eind deze week een einde. Vrijdagochtend was de eenheidsmunt met 1,0595 dollar nagenoeg evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Begin deze week zakte de euro nog tot 1,0340 dollar, waarmee het laagste peil van de afgelopen veertien jaar werd bereikt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stabiliseerde op 53,75 dollar. Brent was met 56,88 dollar per vat ook ongeveer even duur als een dag eerder.