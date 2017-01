Stanley Black & Decker koopt gereedschapsmerk Craftsman

Met de overname van Craftsman, dat door het noodlijdende warenhuisbedrijf Sears in de etalage was gezet, is een bedrag van zo'n 900 miljoen dollar gemoeid.

Dat is inclusief een percentage over de verkopen van Craftsman-gereedschap voor de komende jaren. Sears blijft het merk onder licentie verkopen in zijn winkels.

Momenteel wordt nog 90 procent van de Craftsman-waren verkocht in Sears-warenhuizen. Black & Decker wil de totale verkopen flink opschroeven door de gereedschappen en grasmaaiers ook meer via andere kanalen aan te bieden.

Black & Decker maakte in oktober nog bekend branchegenoot Newell Tools over te nemen, voor bijna 2 miljard dollar. Naast gereedschap voor professionals maakt Newell onder meer pennen (Parker en Waterman), schoonmaakproducten, ski's en luchtbedden.

Sears kondigde donderdag ook aan nog eens 150 verlieslijdende filialen te sluiten. De onderneming die circa vijftienhonderd vestigingen telt, kampt al tijden met zware verliezen en almaar verder dalende verkopen. Dit speelt zowel in de Sears-warenhuizen als in de Kmart-discountwinkels van het bedrijf.

Sinds 2012 heeft Sears al meer dan 9 miljard dollar aan verliezen in de boeken gezet. Eerder zijn ook al honderden winkels gesloten.