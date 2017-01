Europese beurzen vrijwel vlak

De uitslagen op de Europese aandelenbeurzen bleven donderdag zeer beperkt. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt zorgden daarbij voor weinig reuring. Beleggers wachten in dat verband vooral op het bredere arbeidsmarktrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert.

De Amsterdamse AEX-index stond rond 15.40 uur 0,1 procent in min op 487,21 punten. De MidKap steeg 0,1 procent naar 691,91 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs leverden 0,1 procent in. De FTSE in Londen kreeg er 0,1 procent bij.

Biotechnologiebedrijf Galapagos en staalconcern ArcelorMittal voerden de AEX aan met winsten van 4,5 en 3,7 procent. Chemiebedrijf DSM sloot de rij met een verlies van 1,4 procent.

SBM

SBM Offshore kreeg er na een negatieve start 1,4 procent bij. De Telegraaf wees donderdag op mogelijke gevolgen voor SBM van de financiële problemen die het staatsoliebedrijf van Angola zou hebben. Analisten noemden die zorgen overdreven, onder meer omdat SBM niet direct aan het bedrijf levert.

KPN werd 0,2 procent meer waard. Het telecombedrijf meldde de volledige overname van het Nederlandse cybersecuritybedrijf DearBytes. De overnameprijs werd daarbij niet bekendgemaakt.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak won NSI 3 procent aan beurswaarde. Het vastgoedbedrijf maakte bekend dat het huurcontract met KPN voor kantoorgebouw Glass House in Amsterdam met tien jaar is verlengd.

Deutsche Bank

In Frankfurt won Deutsche Bank 1,2 procent na een nieuwe schikking in de Verenigde Staten. De bank betaalt omgerekend 91 miljoen euro om vervolging voor belastingontduiking te voorkomen.

Eerder werd al een miljardenschikking getroffen met justitie in de VS rond de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis.

Verder won automaker Volkswagen op de Duitse beurs 0,5 procent. Het concern moet zich ook in de Verenigde Staten verweren tegen schadeclaims van beleggers in verband met het grote fraudeschandaal rond de uitstoot van dieselauto's.

De euro werd donderdagochtend voor 1,0540 dollar verhandeld, tegen 1,0475 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.

De prijs van Amerikaanse olie steeg met 0,9 procent naar 53,74 dollar per vat. Brent was met 56,98 dollar per vat eveneens 0,9 procent duurder dan een dag eerder.