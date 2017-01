General Motors beleeft uitstekende decembermaand in VS

Daarmee wist de grootste automaker van de Verenigde Staten de verwachtingen van analisten ruimschoots te overtreffen. Die gingen door de bank genomen uit van een verkoopplus van 4,4 procent.

Naast GM deed ook Nissan het in de VS veel beter dan gedacht. De Japanners zagen hun verkopen met krap 10 procent stijgen, waar van een daling van de verkopen werd uitgegaan.

Fiat Chrysler zal met minder genoegen terugkijken op het slot van 2016. Toch presteerde het fusiebedrijf met een verkoopdaling van 10 procent beter dan gedacht. De verkopen van Ford lagen in december op jaarbasis nagenoeg op hetzelfde niveau, waar analisten uitgingen van een dip van ruim 2 procent.

Volkswagen

Volkswagen zag zijn autoverkopen in de VS met ruim een vijfde toenemen. De Duitse automaker kampte in de VS lange tijd met de naweeën van het dieselschandaal die verkopen geen goed deden. Kenners gingen voor december van een verkoopstijging met 5 procent uit.

Toyota noteerde in december een verkoopplus van 2 procent waar juist op een min van 2 procent werd gerekend.

De autoverkopen in de VS lijken, geholpen door de positieve verkoopcijfers over december, voor het zevende jaar op rij te zijn gestegen,. Daarmee lijkt ook een nieuw record in de maak. Juist in de afgelopen jaren stelden decemberverkopen over het algemeen teleur.