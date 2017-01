Amsterdamse beurs met klein verlies de handel uit

Uitzender Randstad kreeg in Amsterdam de handen van beleggers op elkaar nadat toezichthouder ACM akkoord ging met de overname van detacheerder BMC.

De AEX-index sloot uiteindelijk 0,1 lager op 487,58 punten. De MidKap zakte 0,3 procent naar 691,13 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs sloten nagenoeg vlak. De FTSE in Londen won 0,1 procent.

Randstad

Randstad was veruit de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een plus van 2,4 procent. De uitzender is sinds de jaarwisseling in trek bij beleggers.

Volgens Randstad wordt zijn onderdeel Yacht Group Nederland door de overname van BMC de belangrijkste speler in de detacheringsmarkt voor de publieke sector.

Banken

Financiële bedrijven schaarden zich ook onder de winnaars in de AEX door het vooruitzicht op een verdere stijging van de ultra-lage rentes. Die visie werd woensdag gesteund door de stevige toename van de inflatie in de eurozone, die volgens een eerste raming vorige maand bijna is verdubbeld naar 1,1 procent. ING en ABN Amro wonnen respectievelijk 0,6 en 0,8 procent.

Sligro kwam als eerste in Amsterdam genoteerde bedrijf met cijfers over 2016. Het groothandels- en supermarktbedrijf zag de omzet vorig jaar met ruim 5 procent stijgen naar 2,8 miljard euro. Het aandeel Sligro sloot 0,5 procent hoger.

Sif

Bij de kleinere bedrijven werd funderingsbouwer Sif krap 5 procent meer waard. Het Limburgse bedrijf meldde voorbeurs dat het de grondvesten gaat leveren waarop het windmolenpark Norther voor de Belgische kust komt te staan.

In Londen zag kledingwinkelbedrijf Next ruim 14 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf voorziet een moeilijk jaar en sneed in zijn winstverwachting voor het boekjaar dat eind deze maand wordt afgesloten.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,2 procent naar 52,93 dollar per vat. Brent werd 1,1 procent duurder, bij 56,07 dollar per vat. De euro werd voor 1,0477 dollar verhandeld, tegen 1,0420 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.