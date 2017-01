AEX begint de dag positief

Daarmee werd de stijgende lijn van de eerste twee handelssessies van 2017 doorgetrokken, mede dankzij de winsten die dinsdag in New York bij de aanvang van het nieuwe jaar werden geboekt.

De AEX stond een halfuur na de opening 0,1 procent hoger op 488,46 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 692,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,2 procent vooruit.

De AEX werd met een winst van 2,3 procent aangevoerd door uitzender Randstad, die daarmee voor de derde dag op rij bij de uitblinkers onder de 25 hoofdfondsen hoorde.

Shell kreeg er 1,1 procent bij, na positieve uitlatingen van analisten van RBC Capital. Volgens hen biedt Shell beleggers de komende tijd meer winstkansen dan andere bedrijven in de oliesector.

Het internationale telecombedrijf Altice sloot de rij in de hoofdgraadmeter van het Damrak met een min van 1,3 procent. Chipmachinefabrikant ASML volgde met een verlies van 1 procent.

Sligro

Sligro kwam voorbeurs als eerste in Amsterdam genoteerde bedrijf met cijfers over 2016. Het groothandels- en supermarktbedrijf zag de omzet vorig jaar met ruim 5 procent stijgen, naar 2,8 miljard euro. Het aandeel Sligro stond bovenaan de MidKap, met een plus van 0,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven werd funderingsbouwer Sif ruim 2 procent meer waard. Het Limburgse bedrijf meldde voorbeurs dat het de grondvesten gaat leveren waarop het windmolenpark Norther voor de Belgische kust komt te staan.

In Londen zag kledingwinkelbedrijf Next 12 procent van zijn beurswaarde verdampen. Het bedrijf voorziet een moeilijk jaar en sneed in zijn winstverwachting voor het boekjaar dat eind deze maand wordt afgesloten.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,1 procent naar 52,89 dollar per vat. Brent werd 1,2 procent duurder bij 56,11 dollar per vat. De euro werd voor 1,0430 dollar verhandeld, tegen 1,0420 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.