Ford schrapt plannen fabriek Mexico en creëert banen in VS

Dankzij de uitbreiding van de Amerikaanse fabriek komen er ongeveer zevenhonderd banen bij in de VS, maakt het bedrijf dinsdag bekend. In de fabriek zullen na de uitbreiding ook elektrische en zelfrijdende auto's geproduceerd worden.

Ford-CEO Mark Fields noemt de investering in de VS een "blijk van vertrouwen" in het gunstige bedrijfsklimaat dat de aanstaande president Donald Trump wil creëren, meldt CNN.

Geen afspraken

Fields benadrukt daarbij dat Ford geen speciale afspraken met Trump heeft gemaakt. "We hebben geen deal gesloten met Trump. We hebben het voor ons bedrijf gedaan", stelt de CEO.

Het besluit van het bedrijf volgt op eerdere kritiek van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne. Hij liet zich negatief uit over de plannen van de fabrikant om de productie van kleinere auto's naar Mexico te verplaatsen.

Hij dreigde in dat geval een invoerbelasting van 35 procent in te voeren voor de import van in het buitenland geproduceerde Ford-auto's.

Ford Focus

De productie van de Ford Focus wordt overigens wel verplaatst naar Mexico. Het model wordt nu nog gemaakt in een fabriek in Wayne (Michigan). Dit wordt later in een bestaande Mexicaanse fabriek in Hermosillo gedaan.

Dit doet het Ford naar eigen zeggen om "de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren en ervoor te zorgen dat de nieuwe Ford Focus financieel en commercieel een succes wordt". Hierdoor ontstaat er in Wayne ruimte om twee nieuwe modellen te maken en blijven 3.500 banen in de VS behouden.

De Amerikaanse industrie voelt de druk van de aankomende president, die al meerdere multinationals dringend heeft verzocht meer productiewerk te laten verrichten in de VS. Dinsdag nog nam hij General Motors op de korrel. Dat bedrijf sprak evenwel tegen dat het op grote schaal auto's voor de Amerikaanse markt in Mexico laat maken, zoals Trump had beweerd.