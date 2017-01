Wall Street begint nieuw handelsjaar met winst

In de eerste handelsminuten van het jaar op Wall Street kwam voor de toonaangevende Dow-Jonesindex de mijlpaal van 20.000 punten, die in de laatste dagen van 2016 een paar keer net niet werd gehaald, weer duidelijk in zicht.

De hoofdindex stond dinsdag kort na het begin van de handel 0,8 procent hoger op 19.921 punten. De bredere S&P 500 dikte eveneens 0,8 procent aan en kwam op 2.257 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg in de vroege handel 0,9 procent tot 5.430 punten.

Sterkste stijger in de Dow met een plus van 2,6 procent was sportkledingproducent Nike. Onderaan bij de hoofdfondsen stond Wal-Mart. Het supermarktconcern werd 1,1 procent minder waard.