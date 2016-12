Wall Street sluit positief jaar in mineur

De Dow-Jonesindex verloor uiteindelijk 0,3 procent om het jaar af te sluiten op 19.762,60 punten. De leidende graadmeter won dit jaar ruim 13 procent. De S&P 500 verloor 0,5 procent naar 2238,83 punten.

De brede index eindigt het jaar daarmee met een winst van 9,5 procent. De Nasdaq leverde 0,9 procent in en kwam daarmee op 5383,12 punten. In heel 2016 wist de technologiegraadmeter 7,5 procent aan te dikken.

Verliezen

De handel in de laatste sessie van het jaar is dun doordat veel partijen de boeken reeds gesloten hebben. Vooral de verliezen bij techbedrijven vielen op. Zo leverden techreuzen als Facebook, Google-moeder Alphabet en Microsoft tot 1,3 procent in.

Apple zag zijn beurswaarde vrijdag 0,8 procent dalen. Naar verluidt gaat het techbedrijf de productie van zijn iPhones met 10 procent terugschroeven. In het kielzog van Apple deden ook toeleveranciers als Qualcomm, Skyworks Solutions, Cirrus Logic en Qorvo een stap terug.

Chipmaker Nvidia stond andermaal in de belangstelling doordat short-seller Citron Research nogmaals moeizame tijden voorspelde voor het concern in 2017. Het aandeel verloor ruim 4 procent.

Farmaceut Mylan won 2 procent aan beurswaarde. Het bedrijf lanceerde generieke versies van twee geneesmiddelen en kreeg daarmee de handen van beleggers op elkaar. OPKO Health verloor bijna een vijfde aan beurswaarde na tegenvallende testresultaten bij een experimenteel medicijn.

Chevron sloot de slotsessie van 2016 een fractie lager. De oliereus is met een plus van circa 30 procent een van de sterkste stijgers in de Dow-Jonesindex dit jaar. Graaf- en bouwmachinemaker Caterpillar, dat dit jaar ongeveer 40 procent aan beurswaarde won, leverde in de laatste sessie 0,6 procent in.

Nike, de grote winnaar van 2015, eindigt dit jaar onderaan de lijst van dertig hoofdfondsen. De sportartikelenreus werd bijna een vijfde minder waard in 2016. Vrijdag leverde Nike nog eens 0,5 procent in.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg vlak op 53,76 dollar. Brent werd 0,1 procent goedkoper, bij 56,82 dollar per vat. De euro werd voor 1,0524 dollar verhandeld, tegen 1,0555 dollar bij het slot van de Europese beurzen.