Beurzen New York sluiten met kleine verliezen na kalme dag

Beleggers moesten het, na de rode koersenborden van een dag eerder, wederom doen met een lege agenda. Net als in Europa eerder op de dag stonden ook in New York de financiële aandelen onder druk.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 19.819,78 punten. De brede S&P 500 stond een fractie lager op 2249,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in op 5432,09 punten.

Goldman Sachs

De banken JPMorgan en Goldman Sachs waren bij de grootste verliezers in de Dow met minnen tot 1 procent. Ook American Express deed met een verlies van 0,6 procent een stapje terug.

Bij de overige bedrijven maakte Fortress Biotech een flinke sprong. Het bedrijf steeg 21 procent nadat het een doorbraak had gemeld bij een medicijn tegen kanker. Branchegenoot Cempra daarentegen verloor bijna 60 procent van zijn waarde. Toezichthouder FDA keurde een middel tegen longontsteking van het concern af.

Mobileye

Chipmaker Mobileye won bijna 10 procent na bekendmaking van een samenwerking met een groep Duitse autobouwers. Het Israelische bedrijf dat zich voornamelijk richt op de auto-industrie gaat Audi, BMW en Mercedes helpen met de ontwikkeling van technologie voor zelfrijdende auto's.

Warenhuisketen Sears Holdings was in trek na het binnenhalen van een aanvullend krediet van 200 miljoen dollar, dat kan oplopen tot 500 miljoen dollar. De noodlijdende retailer dikte 10 procent aan.

Nvidia

Nvidia maakte zich lang op voor een tweede dag op rij met verlies, maar de chipmaker boog de min laat in de handelssessie om in een plus van 1,9 procent. Short-seller Citron Research voorspelde een koersval voor het aandeel. Nvidia's rivaal AMD dikte na een openingsverlies 0,4 procent aan.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 53,79 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper tot 56,14 dollar per vat. De euro was 1,0481 dollar waard, tegen 1,0481 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.