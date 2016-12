Flinke korting voor klanten Philips gaat niet door

In plaats van een korting van 7,50 euro in de webwinkel van Philips konden klanten meerdere keren een bedrag van maar liefst 75 euro aftrekken van een bestelling.

Sommige klanten hadden dit door en Philips zag in de loop van de dag het aantal bestellingen en het aantal bestelde producten fors oplopen. In sommige gevallen werden tientallen producten per bestelling gedaan.

Het concern gaat nu de bestellingen die nog niet zijn verzonden, schrappen. Klanten die al hebben betaald, krijgen hun geld terug en een persoonlijke mail van Philips. Mogelijk krijgen zij in de komende dagen nog een korting van “iets meer dan 7,50 euro en iets minder dan 75 euro”, vertelt een voorlichter.

Financiële gevolgen

Klanten die al wel producten hebben ontvangen, mogen dit houden. Volgens de woordvoerder gaat het om maar een paar leveringen en zijn de financiële gevolgen voor Philips ook beperkt.

De woordvoerder legt uit dat Philips het vervelend vindt voor de klant, maar dat consumenten in dit geval eigenlijk wel konden weten dat de flinke korting van 75 euro een fout was. In eerdere situaties bij webwinkels zou ook zijn gebleken dat een verkoper dan niet hoeft te leveren.

De fout ontstond waarschijnlijk doordat een medewerker een typefout maakte, maar dat moet nog verder worden uitgezocht. Een coderingsfout zorgde ervoor dat de korting meerdere keren per bestelling kon worden gebruikt.