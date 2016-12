Nieuwe kapitaaleis zorgt voor 'hypergekapitaliseerd' Monte dei Paschi

Dat zegt de Italiaanse minister van Economie, Pier Carlo Padoan, in een interview met het Italiaanse dagblad Il Sole 24 Ore.

Volgens Padoan heeft de ECB niet duidelijk uitgelegd waarom Monte dei Paschi bijna twee keer meer kapitaal nodig heeft dan eerder gedacht.

Onlangs kondigde de centrale bank aan dat Monte dei Paschi niet 5 miljard, maar 8,8 miljard euro nodig heeft om te voldoen aan kapitaaleisen.

''Naast een brief van vijf regels en met drie getallen was enige extra uitleg nuttig geweest'', stelt Padoan. ''Het zou handig zijn geweest als ze ons meer informatie hadden gegeven over de manier waarop die waardering tot stand is gekomen.''

De bank had al moeite met het ophalen met 5 miljard. Het plan is om bij de overheid aan te kloppen voor steun. Padoan zegt dat de staatssteun die nodig is voor Monte dei Paschi afhankelijk is van een nieuw industrieel plan van de bank. Een kapitaalverhoging zou binnen twee tot drie maanden gelanceerd kunnen worden.

Moeilijk proces

Zonder extra kapitaal is de oudste bank ter wereld gedoemd ten onder te gaan, waardoor mogelijk ook andere banken in grote problemen komen. De Italiaanse regering stelde eerder een reddingsfonds van 20 miljard euro in voor banken die in nood verkeren.

Il Sole 24 Ore meldde begin deze week dat de Italiaanse overheid een investering van in totaal 6,3 miljard euro in de bank zou overwegen.

De Italiaanse premier Paolo Gentilone benadrukt donderdag dat Monte dei Paschi voor een lang en moeilijk proces staat.

Een dag eerder voerde Duitsland de druk op de Italiaanse regering en Europese toezichthouders op, door erop te wijzen dat staatssteun voor banken alleen bij buitengewone omstandigheden onder strikte voorwaarden is toegestaan.