Philips geeft klanten per ongeluk tien keer zoveel korting in webwinkel

Een woordvoerder vertelt aan NU.nl dat het nog niet duidelijk is of de producten ook geleverd kunnen worden. "Er is nog steeds geen goed zicht op de financiële gevolgen van die transacties."

"We hebben nog geen contact gehad met de juridische afdeling. We willen eerst weten hoeveel producten zijn besteld." Afhankelijk van de financiële gevolgen kan besloten worden of klanten de onterechte korting mogen houden. Mogelijk is er donderdag meer duidelijkheid.

De fout ontstond nadat een medewerker een "kleine, domme" fout maakte bij het invullen van de komma. Vervolgens werd er nog een fout gemaakt waardoor de korting per product kon worden gebruikt en niet alleen per bestelling.

Zo kon de korting meerdere keren gebruikt worden in één transactie en hoefden klanten soms maar enkele tientallen euro's te betalen voor producten die honderden euro's waard zijn.

Vanaf woensdagochtend was de code te gebruiken in de webwinkel. Tot ongeveer 14.00 uur in de middag is er een toename geweest in het aantal transacties, vertelt de voorlichter. Philips werd op de fout gewezen door een klant. Hierna is een gedeelte van de site offline gehaald.