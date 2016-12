Aandelen Toshiba kelderen ruim 20 procent

Het is de tweede dag dat Toshiba een groot verlies lijdt. Gisteren ging het aandeel al 12 procent onderuit. De verliezen worden veroorzaakt door een afschrijving die het bedrijf moet doen op investeringen in nucleaire energie in de Verenigde Staten meldt onder andere Bloomberg.

De bouw van twee nucleaire reactoren in de VS ligt jaren achter op schema en bovendien worden de beraamde kosten van de bouw met miljarden overschreden.

Arbeidskosten

Toshiba meldt dat de kosten verkeerd zijn ingeschat en onderzoekt nu hoe de schatting van de kosten zo verkeerd kon uitpakken. De verwachting is dat er voornamelijk fouten zijn gemaakt bij het begroten van lokale arbeidskosten en bouwmaterialen.

Het Japanse bedrijf kampt al langer met moeilijkheden, zo had het bedrijf in 2016 last van een boekhoudschandaal waarna de topman van het bedrijf moest opstappen.