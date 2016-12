Aandelen Toshiba kelderen ruim 20 procent

Het is de tweede dag dat Toshiba een groot verlies lijdt. Gisteren ging het aandeel al 12 procent onderuit. De verliezen worden veroorzaakt door een afschrijving die het bedrijf moet doen op investeringen in nucleaire energie in de Verenigde Staten meldt onder andere Bloomberg.

De bouw van twee nucleaire reactoren in de VS door dochterbedrijf Westinghouse Electric ligt jaren achter op schema. Ook worden de beraamde kosten van de bouw met miljarden overschreden.

Toshiba meldt dat de kosten verkeerd zijn ingeschat en onderzoekt nu hoe de schatting van de kosten zo verkeerd kon uitpakken. De verwachting is dat er voornamelijk fouten zijn gemaakt bij het begroten van lokale arbeidskosten en bouwmaterialen.

Afschrijving

Het concern heeft nog niet bepaald hoeveel er moet worden afgeschreven, maar de strop loopt mogelijk opnieuw op tot ruim 2 miljard dollar, nadat eerder dit jaar ook al zo'n bedrag op de nucleaire divisie werd afgeschreven.

De afschrijving, waarvan de exacte omvang waarschijnlijk in februari bekend wordt, holt de al zwakke financiële positie van Toshiba verder uit.

De begin mei aangestelde topman Satoshi Tsunakawa zei woensdag in dat verband dat het concern toch al extra kapitaal moest ophalen, omdat het eigen vermogen sterk is geslonken. De nieuwe strop zal Toshiba naar verwachting op zijn minst dwingen nieuwe steun te vragen van zijn banken.

Boekhoudschandaal

Het Japanse bedrijf kampt al langer met moeilijkheden, zo had het bedrijf in 2016 last van een boekhoudschandaal waarna de topman van het bedrijf moest opstappen.

Topfunctionarissen van het concern bleken jarenlang te hebben geknoeid met de cijfers, waardoor de afgelopen jaren omgerekend voor ruim 1,2 miljard euro meer winst in de boeken werd gezet dan er daadwerkelijk was behaald.

De nieuwe problemen roepen vragen op over de toekomst van het beroemde concern, dat zelf aangaf een verkoop van de kernenergiedivisie te overwegen. In de markt wordt ook gespeculeerd op een verkoop van de toonaangevende chipdivisie van het bedrijf.