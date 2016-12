'Volkswagen koopt parkeerapp PayByPhone'

De automaker heeft niet bekendgemaakt hoeveel is betaald voor de app-maker, met een hoofdkantoor in Seattle.

In totaal verwerkt PayByPhone ruim 300 miljoen dollar aan transacties per jaar. De app is actief in meer dan 300 steden in zes landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. PayByPhone is niet in Nederland actief.

Het is niet precies bekend wat Volkswagen met de drie jaar oude app van plan is. PayByPhone is overgenomen door een zusterbedrijf van Volkswagen dat financiële diensten verleent aan de groep van autofabrikanten.