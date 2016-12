Neste Oil neemt Zeeuwse biodieselfabriek over

Dat maakt Neste dinsdag bekend. Over de overnamesom wil het bedrijf niks kwijt.

Neste wil de installatie gaan gebruiken voor opslag en voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen voor de raffinage van biodiesel. De overname moet in het eerste kwartaal van 2017 zijn afgerond.

Voorheen werd in Sluiskil conventionele biodiesel (FAME) geproduceerd. Sinds januari 2015 is de fabriek echter niet meer in productie.

De Finnen willen de fabriek in de eerste jaarhelft van 2017 gebruiksklaar maken, waarna in de tweede helft van het jaar de productie in de Zeeuwse plaats kan worden hervat. De fabriek moet bijdragen aan toekomstige groei van het bedrijf, laat Neste weten.