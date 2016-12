NN en Delta Lloyd vallen op tijdens rustige beursochtend

De toonaangevende graadmeters komen per saldo echter nauwelijks in beweging.

De Amsterdamse AEX-index noteerde rond 11.40 uur 0,1 procent in de plus op 483,10 punten. De MidKap klom 0,3 procent naar 684,05 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs stegen 0,1 procent. In Londen, waar de boeken al aan het begin van de middag worden gesloten, noteerde de FTSE 0,1 procent in de min.

NN Group voerde de AEX aan met een winst van 3,6 procent. Het moederbedrijf van Nationale-Nederlanden wist Delta Lloyd over de streep te trekken door zijn bod met 2 procent te verhogen naar 5,40 euro per aandeel Delta Lloyd. Daarmee valt de overname aanzienlijk goedkoper uit dan verwacht.

Aandeelhouders van Delta Lloyd leken dan ook minder tevreden. Delta Lloyd zakte in de MidKap 0,7 procent naar 5,29 euro.

Monte dei Paschi

De financiële sector stond in heel Europa in de schijnwerpers, door miljardenschikkingen van Deutsche Bank en Credit Suisse in de VS en de aanstaande reddingsoperatie voor de noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi.

Deutsche Bank won in Frankfurt 3 procent, omdat de boete die moet worden betaald vanwege de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis lager is dan gevreesd. Ook Credit Suisse kwam tot een gunstigere schikking dan eerder door autoriteiten werd voorgesteld.

De Zwitserse bank werd in Zürich na een positieve start echter bijna 1 procent minder waard.

In Milaan werd de handel in Monte dei Paschi stilgelegd, nadat duidelijk werd dat de bank er definitief niet in is geslaagd voldoende kapitaal op te halen om een ingreep door de Italiaanse overheid te voorkomen. De bank bevestigde dat de hulp van Rome is aangevraagd. UniCredit won in Milaan ruim 1 procent.

ABN Amro

ABN Amro won in de AEX bijna 1 procent. De bank meldt vrijdag dat de beoogde nieuwe bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen is goedgekeurd door toezichthouders.

De euro wordt voor 1,0450 dollar verhandeld, tegen 1,0426 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakt 0,7 procent tot 52,58 dollar.

Brentolie wordt ook 0,7 procent goedkoper, bij 54,68 dollar per vat.