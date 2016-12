Rustige dag op Aziatische beurzen

Vanwege de aankomende feestdagen was de handelssessie in het Verre Oosten zeer rustig van aard. Daarbij was de toonaangevende Japanse markt gesloten.

De Nikkei eindigde donderdag nog licht lager op 19.427,67 punten. In Tokio is de beurs maandag, op Tweede Kerstdag, overigens wel open. Ook in Zuid-Korea wordt dan ook gehandeld. De Kospi in Seoul ging het weekeinde met een klein verlies (0,2 procent) in.

De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds op een verlies van 0,5 procent.

In Sydney zakte de All Ordinaries 0,3 procent. De sessie in Australië stond enigszins onder druk door het bericht dat de politie in Melbourne mensen heeft opgepakt voor het beramen van een terroristische aanslag.