Noodfonds Italiaanse regering moet Monte dei Paschi redden

De bank spreekt in een verklaring van een ''voorzorgmaatregel" om het kapitaal te verhogen.

De Italiaanse regering stelde in de nacht van donderdag op vrijdag een reddingsfonds van 20 miljard euro in voor in nood verkerende banken. De avond ervoor strandden de pogingen van Monte dei Paschi om zelf geldschieters te vinden.

Zonder extra kapitaal is de oudste bank ter wereld gedoemd ten onder te gaan. Daarbij kan het bedrijf mogelijk andere banken meesleuren.

Volgens Europese regels moeten beleggers eerst hun verlies bij de ondergang van een bank. In het geval van Monte dei Paschi zijn dat relatief veel kleine beleggers, die bijvoorbeeld hun pensioen kwijt dreigen te raken. ''Het doel van de staatssteun is de spaartegoeden van burgers zo veel mogelijk te beschermen en de bankensector van Italië te versterken'', zei de nieuwe Italiaanse premier Paolo Gentiloni over het reddingsfonds.

Pensioen

Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem benadrukte in een reactie dat aandeel- en obligatiehouders moeten opdraaien voor de redding van een Europese bank.

Tegelijkertijd wees hij op het belang van compensatie voor kleine beleggers, die bij de zogeheten bail-in hun pensioen zien verdampen. ''De Europese regels verzetten zich hier ook niet tegen, maar dat kost natuurlijk wel veel geld'', aldus de minister van Financiën. ''Het totaal van de oplossingen moeten we afwachten, dat is er nog niet.''

Woensdag maakte Monte dei Paschi al bekend dat de nood nog meer aan de man was dan gedacht, doordat het geld sneller opraakt dan gevreesd. De bodem komt al in vier maanden in zicht, in plaats van de eerder verwachte elf maanden.