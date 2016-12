AEX sluit rustige handelsdag licht in de min

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,3 procent lager op 482,47 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 682,18 punten. De DAX in Frankfurt leverde 0,1 procent in, de CAC 40 in Parijs eindigde nagenoeg vlak en de FTSE in Londen won 0,3 procent.

Sterkste daler onder de Amsterdamse hoofdfondsen was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 2,4 procent. Bovenaan de AEX met een plus van 0,6 procent stond technologieconcern Philips, gevolgd door verf- en chemiebedrijf AkzoNobel dat 0,5 procent won.

SBM Offshore zakte 1,2 procent. Een dag eerder boekte de dienstverlener aan de olie- en gasindustrie nog een flinke koerswinst dankzij een contract met de Amerikaanse oliereus ExxonMobil. Vopak leverde 0,6 procent in na de bekendmaking van een overname in België waarbij geen financiële details werden verstrekt.

Altice

Altice (min 0,4 procent) kon eveneens op belangstelling rekenen. Het kabel- en telecombedrijf kondigde aan zijn activiteiten in België en Luxemburg voor 400 miljoen euro te verkopen aan Telenet. De verkoop van Coditel Brabant moet nog worden goedgekeurd door de Belgische autoriteiten.

In Milaan ging Monte dei Paschi di Siena na een positieve start 7,5 procent omlaag. De noodlijdende Italiaanse bank lijkt er niet in te slagen een interventie door de Italiaanse overheid te voorkomen. De regering neemt daarom volgens Italiaanse media mogelijk donderdag al een besluit over een ingreep.

Actelion

In Zürich was Actelion een opvallende winnaar met een plus van 4,1 procent. Het Zwitserse farmacieconcern voert exclusieve gesprekken met het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) over een overname. Eerdere gesprekken daarover leidden nog tot niets.

De euro was 1,0450 dollar waard, tegen 1,0426 dollar bij het Europese slot een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 52,91 dollar, die van Brentolie ging 1 procent omhoog naar 55,00 dollar per vat.