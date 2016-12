Nikkei met klein verlies gesloten

De toonaangevende Nikkei-index eindigde met een verlies van 0,1 procent op 19.427,67 punten. Nintendo was opnieuw een van de verliezers.

De Japanse gamesmaker meldde dat zijn nieuwe iPhone-spel Super Mario Run in vier dagen liefst 40 miljoen keer is gedownload. Het aandeel Nintendo, dat al dagen onder druk staat door slechte recensies voor het spel, leverde desondanks 4 procent in.

Elders in de regio toonden de beurzen een wisselend beeld. De Koreaanse Kospi sloot nagenoeg vlak, terwijl de Hang Seng in Hongkong in de middaghandel 0,8 procent in de min noteerde. De All Ordinaries in Sydney won 0,5 procent.