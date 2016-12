Monte dei Paschi onderuit op beurs om geldzorgen

De oudste bank ter wereld ging woensdag na de bekendmaking over de tegenvallende liquiditeit hard onderuit op de beurs in Milaan. De handel in het aandeel werd daarop stilgelegd.

De bank gaf in een toelichting aan dat het liquiditeitsoverschot binnen vier maanden mogelijk al volledig geslonken is. In een eerder bericht werd nog uitgegaan van elf maanden.

Monte dei Paschi gaf aan half december nog een kleine 11 miljard euro aan liquiditeit te hebben. De verwachting is dat daar niets meer van over is in maart. In de maand erna ontstaat een tekort van zo'n 15 miljard euro, dat in de rest van het jaar kan oplopen tot 740 miljard euro.

5 miljard euro

De derde bank van Italiƫ probeert met man en macht voor het einde van het jaar 5 miljard euro aan kapitaal bijeen te sprokkelen. Over het algemeen is er weinig fiducie in de kans van slagen van dat reddingsplan.

De Italiaanse overheid staat ondertussen paraat met 20 miljard euro om Monte dei Paschi en enkele kleinere banken te hulp te schieten.

Monte dei Paschi kampt net als andere Italiaanse banken met een grote last door niet presterende leningen. De sinds de crisis aangescherpte Europese regels verbieden in principe staatssteun aan banken.

Dat betekent dat beleggers moeten bloeden bij een ondergang. Wel is er een uitzonderingsmogelijkheid waar Italiƫ nu gebruik van wil maken, om de talloze kleine Italiaanse beleggers tegemoet te komen.