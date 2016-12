Rode koersborden op Europese beurzen

SBM Offshore was de grote winnaar onder de hoofdfondsen op het Damrak. De maritiem oliedienstverlener kreeg een opdracht voor de bouw van een productie- en opslagschip (FPSO) van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil.

De AEX-index eindigde de midweekse sessie 0,2 procent lager op 483,21 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 682,79 punten. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. Frankfurt eindigde de handelsdag nagenoeg vlak.

SBM Offshore

SBM Offshore was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 3,8 procent. Hoewel er geen financiële details over de opdracht van ExxonMobil werden verstrekt, spraken analisten over goed nieuws voor SBM gezien de onzekere marktomstandigheden in de oliesector.

Verder viel de koerswinst bij Galapagos (plus 1,7 procent) op. Het biotechnologiebedrijf heeft een mijlpaal bereikt in het onderzoek naar een middel tegen taaislijmziekte (cystic fibrosis). Sterkste daler bij de hoofdfondsen was Shell met een min van 0,9 procent.

AkzoNobel

Het aandeel van AkzoNobel (min 0,5 procent) krabbelde iets op van een eerder koersverlies van circa 2 procent. Het verf- en chemieconcern maakt goede kans het beroep tegen een in 2009 door de Europese Commissie opgelegde kartelboete van 40,2 miljoen euro te winnen.

Kiadis Pharma verloor 6,7 procent bij de kleinere fondsen. De biotechnoloog stopt bij het testen van het leukemiemedicijn ATIR101 met het geven van een dubbele dosis, nadat verschillende patiënten na een tweede toediening last hadden gekregen van negatieve bijverschijnselen.

Monte dei Paschi di Siena

In Milaan verloor Monte dei Paschi di Siena ruim 12 procent, nadat eerder de handel vanwege een nog grotere koersval tijdelijk was stilgelegd. Het geld bij de noodlijdende Italiaanse bank raakt sneller op dan gedacht. De derde bank van Italië probeert met man en macht voor het einde van het jaar 5 miljard euro aan kapitaal bijeen te sprokkelen. Over het algemeen is er weinig fiducie in de kans van slagen van dat reddingsplan.

De euro was 1,0426 dollar waard, tegen 1,0385 dollar bij het Europese slot op dinsdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 53,10 dollar en Brent werd 0,6 procent goedkoper bij 55,05 dollar per vat.