De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent lager op 19.444,49 punten. Veel uitschieters waren er niet, maar autoconcern Nissan Motor behoorde tot de grotere winnaars in Tokio met een koerswinst van 2,8 procent. Zakenbank Nomura liet zich positief uit over de autobouwer.

De Hang Seng in Hongkong toonde tussentijds een stijging van 0,6 procent. In Seoul ging de Kospi licht omlaag. De Australische All Ordinaries won 0,4 procent.