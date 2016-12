Nike blijft wereldwijd groeien

Nike meldde dinsdag een omzet van 8,2 miljard dollar over zijn eind november afgesloten tweede kwartaal. Dat was 6 procent meer dan een jaar eerder, of 8 procent als wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten. De nettowinst steeg met 7 procent naar 842 miljoen dollar en was hoger dan analisten hadden verwacht.

De opbrengsten uit het eigen merk liepen met 8 procent op naar 7,7 miljard dollar, vooral dankzij de toenemende vraag in Europa, China en andere opkomende markten. Dochterbedrijf Converse boekte een omzetgroei van 5 procent dankzij sterke groei in de Verenigde Staten.

Met de beter dan verwachte resultaten kan Nike mogelijk wat zorgen wegnemen over de mate waarin het bedrijf kan concurreren met merken als Adidas en Under Armour. De afgelopen tijd wezen kenners erop dat die merken vooral in de VS marktaandeel winnen ten opzichte van Nike. Mede daardoor dreigt voor het aandeel Nike het eerste negatieve jaar sinds 2008.