Vers record houdt Dow net onder 20.000 punten

De Dow eindigde 0,5 procent in de plus op 19.974,62 punten. Eerder op de dag haalde de index van dertig hoofdfondsen een tussentijds record van 19.987,63 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent naar 2270,76 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent naar 5483,95 punten.

In de Dow hoorde Goldman Sachs opnieuw bij de uitblinkers, ditmaal met een winst van 1,7 procent. Banken zijn grotendeels verantwoordelijk voor de enorme opmars van de beursgraadmeters sinds de verkiezing van Donald Trump als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Beleggers verwachten dat banken onder Trump kunnen profiteren van soepelere regels en een hogere rente.

Goldman Sachs liet in de Dow alleen Caterpillar (plus 1,8 procent) en Nike (plus 1,9 procent) voorgaan. De sportartikelengigant publiceert na de slotbel zijn kwartaalresultaten. Leverancier van netwerkapparatuur Cisco Systems en farmaceut Merck sloten de rij met minnen van circa 1 procent.

Buiten de Dow leverde levensmiddelenconcern General Mills 2,6 procent in na de publicatie van tegenvallende kwartaalresultaten. Vooral in de VS blijft de vraag naar de ontbijtgranen van het bedrijf achter bij de verwachtingen.

BlackBerry gaf na een positieve start bijna 3 procent prijs, ondanks een hogere winstverwachting voor dit jaar. De ooit toonaangevende smartphonemaker verloor de afgelopen jaren de strijd met Apple en Samsung en probeert nu te groeien als softwareleverancier.

TripAdvisor werd 5 procent meer waard dankzij een deal met boekingssite Expedia (plus 0,8 procent). Daardoor kunnen reizigers via de site van TripAdvisor gebruikmaken van deals van Expedia, het bedrijf waar TripAdvisor uit voortkomt.

Praxair noteerde bijna 4 procent in het rood. De producent van industriƫle gassen is het met zijn Duitse branchegenoot Linde eens geworden over een fusie.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met 0,2 procent tot 52,23 dollar. De euro was met 1,0385 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.