Gasproducenten Linde en Praxair bereiken akkoord over fusie

Door de combinatie ontstaat 's werelds grootste leverancier van industriële gassen met een marktwaarde van ruim 65 miljard dollar.

Volgens de bedrijven gaat het om een samengaan van gelijkwaardige partijen in een nieuw concern dat de naam Linde gaat krijgen. De fusie moet leiden tot jaarlijkse kostenbesparingen van circa 1 miljard dollar.

De onderneming krijgt noteringen op de beurzen in New York en Frankfurt. De topman van Praxair, Steve Angel, krijgt de leiding over de nieuwe combinatie.

In september liepen de gesprekken tussen het Duitse en Amerikaanse bedrijf vast, onder meer door onenigheid over de toekomstige hoofdlocatie van het fusieconcern en zorgen over de werkgelegenheid in Duitsland. Later werden de onderhandelingen toch weer hervat. Het hoofdkwartier komt in het Amerikaanse Connecticut.

Jaaromzet

De jaaromzet van het nieuwe bedrijf bedraagt circa 30 miljard dollar. Toezichthouders moeten nog goedkeuring geven aan de overname.

Het mislukken van de eerdere onderhandelingen leidde tot onrust in het bestuur van Linde. Financieel directeur Georg Denoke werd per direct ontslagen, waarna bestuursvoorzitter Wolfgang Büchele bekendmaakte niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn.