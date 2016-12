Beurs Tokio hoger na rentebesluit Japanse centrale bank

Daarbij hield de Bank of Japan (BoJ) onder meer de rente op min 0,1 procent.

De Nikkei-index sloot met een koerswinst van 0,5 procent op 19.494,53 punten. Het besluit van de Japanse centrale bank om het beleid te handhaven was al verwacht door de financiële markten.

De BoJ liet zich wat positiever uit over de economische groei in Japan en gaf aan te verwachten dat het economisch herstel doorzet, mede geholpen door de aantrekkende export.

Elders in het Verre Oosten toonden de aandelenmarkten een wisselend beeld. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in het rood. De Kospi in Seoul steeg 0,2 procent en de All Ordinaries ging 0,5 procent vooruit.