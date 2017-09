Politie rolt zes hennepkwekerijen op in omgeving Bergen op Zoom

In totaal zijn 714 planten in beslag genomen en vernietigd, meldt de politie donderdag.

Aan de Wilgenhof in Bergen op Zoom werden bijna 460 planten aangetroffen. In de woning is een verdachte aangehouden. Na onderzoek bleek dat illegaal stroom getapt werd.

In een pand aan het Noorwegenpad is ook een bewoner aangehouden na het aantreffen van een kwekerij. In een slaapkamer stonden 210 hennepplanten. De politie vermoedt dat de aangehouden man door anderen onder druk is gezet om hennep te verbouwen.

Roosendaal

In een woning aan de Spoorstraat in Roosendaal werden veertig hennepplanten aangetroffen. De eigenaar is ter plaatse aangehouden.

De laatste inval werd gedaan in een tuin aan de Ambachtsherenweg in Klundert. Hier troffen agenten in totaal vier hennepplanten aan. De eigenaar is niet aangetroffen.

Tegen alle aangehouden verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt.