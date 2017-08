Verdachte (28) aangehouden na neersteken man in Bergen op Zoom

Aan het steekincident is een ruzie bij de Vijverberg vooraf gegaan. Bij deze ruzie zijn ook klappen gevallen.

Na de ruzie is de verdachte weggereden in zijn auto, gevolgd door het slachtoffer. De ruzie werd vervolgens voortgezet in de Kamillelaan, waar het slachtoffer met een mes in zijn been werd gestoken.

De verdachte is na het steekincident verdwenen in een woning. In die woning is het mes teruggevonden en veiliggesteld voor onderzoek. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis in Bergen in Zoom gebracht. De verdachte zit nog vast.