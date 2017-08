Halsteren wint Markiezen Cup 2017

Dit jaarlijkse evenement wordt gezien als de traditionele opening van het nieuwe voetbalseizoen en kent dit jaar haar 20ste editie. Het toernooi is een grote reünie waarbij spelers, oud-spelers, bestuurders, vrijwilligers en supporters elkaar ontmoeten. De animo was groot hetgeen moge blijken aan het aantal bezoekers: 4.500.

Dat de selectie van VV Halsteren, uitkomend in de hoofdklasse zondag bij de amateurs, zou gaan winnen was op zich geen verrassing. De tegenstander in de finale echter wel, nl. MOC’17 en niet zoals traditiegetrouw SV DOSKO.

MOC’17 wist in de poulewedstrijd te winnen van DOSKO met 3 – 1 en maakte vervolgens geen fouten waardoor terecht de finale bereikt werd. De uitslag van de finale loog er niet om. VV Halsteren bleek door de inbreng spelers die aan het profvoetbal geroken hebben een maatje te groot, 6 – 1.

Overigens werd voor de aanvang van de finalewedstrijd een minuut stilte in acht genomen ter herdenking aan het recent op 93-jarige overleden oudste lid van DOSKO, Christ van der Ven.

Opvallend in het verdere verloop van het toernooi was de overwinning van DOSKO zaterdag tegen DOSKO zondag in de strijd om de 3de/4de plek met 1 – 0 alsmede het goed presteren van de MOC’17 beloften, die op het laatste moment de plaats van BVV innamen.

Dames

Het effect van de goede resultaten van het Nederlandse Dameselftal is kennelijk nog niet doorgedrongen tot Bergen op Zoom. Van de 6 ingedeelde damesteams zegden er 2 af en konden de overgebleven teams maar met moeit een volwaardige bezetting op het veld zetten.

Noodgedwongen werd in een poulesysteem gespeeld met uiteindelijk de Marjola Girls als winnaar en de MOC’17-dames als tweede. Illustratief was de verzuchting van een DOSKO-speelster: "Wilt u alstublieft in de krant zetten dat we dringend op zoek zijn naar een trainer." Welnu jongedame, bij deze.

Organisatie

De mensen van SV DOSKO en de Bergse Voetbalfederatie hebben veel tijd gestoken in de organisatie. "Eigenlijk ben je er het hele jaar mee bezig", aldus Henny van Herel. "We regelen zelf de gekwalificeerde scheidsrechters, zorgen voor goede afspraken met de organiserende club inzake kantinebezetting, het verloop bij de kassa’s, de EHBO en alles op en om de velden."

De Bergse Voetbalfederatie is er altijd bij betrokken, het toernooi wordt ieder jaar bij een andere vereniging gespeeld, volgend jaar FC Bergen op sportpark De Markiezaten.

Nadat wethouder Arjen van der Weegen van Sport, Cultuur en Recreatie in een korte toespraak iedereen bedankte, kon op deze mooie nazomeravond de reünie naar eigen inzicht voortgezet worden. Tot de volgende Markiezen Cup op De Markiezaten.