Reportage: Bijbelmarathon Tholen gaat van start

Een achttal mensen lezen mee uit hun bijbel. De 75-jarige Joke Jeroense leest een gedeelte uit de het boek Jeremia over de wegvoering van de Joden door koning Nebukadnezar. Ze is goed te verstaan. Na een kwartier loopt de 21-jarige Luc van den Berg naar voren. Hij neemt het over en leest verder.

Joke Jeroense wil graag meehelpen de Bijbel door te lezen in één week: "De Bijbel is het Woord van God en je kunt er kracht uit putten. Het is goed dat het hier in de kerk gebeurt, want dat is de beste plaats."

"Vaak wordt er alleen maar uit het Nieuwe Testament gepreekt terwijl het Oude Testament allerlei mooie profetieën bevat. We kunnen nu gelukkig allemaal zelf de Bijbel lezen en zijn niet meer afhankelijk van anderen. Als je wilt, kun je de Bijbel nog goed begrijpen."

Onderschat

"De marathon is goed geregeld maar het is wel een beetje onderschat. Het is een heel karwei. De Bijbel geeft rust in je leven als je er naar leeft. Ik zie uit naar de wederkomst van Christus. Dat lees je vooral in het laatste boek van de Bijbel: Openbaringen."

Marga Van Tilborg is de gastvrouw op dit moment: "Het initiatief is uitgegaan van de Gereformeerde Kerk maar iedereen was welkom om mee te doen."

Aandacht

Op dit moment zijn er mensen uit 10 verschillende gemeenten die zich hebben opgegeven. "De kerk is de juiste plaats om zo’n marathon te houden. Over het nut ervan heb ik niet eens nagedacht. Het is in geen geval een evangelisatiefestijn maar bedoeld om de aandacht op de Bijbel te vestigen. We kregen de vele deelnemers vooral bij elkaar door ze zelf op te zoeken al kon je je ook via een website aanmelden."

"Voor mij is de Bijbel een mooi boek met prachtige verhalen. Ik zie het niet als een geschiedenis maar als een geloofsboek. We gebruiken de NBV vertaling en ik denk dat de Bijbel wel altijd zal blijven. Of dat met de kerk ook zo is, betwijfel ik."

Liefde

Voor Luc van den Berg is het belangrijkst uit de Bijbel de liefde. "Als we elkaar liefhebben, is het doel van de Bijbel bereikt. Zo ontstaat er ook vriendschap. De Bijbel zal er altijd blijven. Het is wel belangrijk dat het goed wordt uitgelegd en dat je zo leert wat het te betekenen heeft in je leven. Anders kan het een stoffig boek zijn."

"Via de kerk kun je de Bijbel het best begrijpen. Het is geen goed idee om de Bijbelmarathon op straat te houden."