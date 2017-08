Interview: Portrettenserie Eyelights in Portrait in koffiekamer De Meestoof

Momenteel exposeert Annemiek Buijs-Bakx uit Stavenisse in de koffiekamer van het museum haar portrettenserie Eyelights in Portrait. De tentoonstelling bestaat uit 15 olieverfschilderijen die behoorden tot haar afstudeerproject aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kapellen.

De serie portretten van Annemiek overstijgt zonder twijfel het amateuristisch niveau. Dat heeft alles te maken met jarenlang oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Als 16-jarige tiener kreeg ze van haar vader een potlood en papier om tijdens een ziekbedperiode de dag door te komen.

"Daar begon het allemaal mee. Ik ging mijn twee zusjes natekenen en later andere familieleden. De schetsen waren behoorlijk gelijkend. Daarna tekende ik ook ansichtkaarten na en foto’s van nationale en internationale bekendheden."

Ze legde haar tekengerei naast zich neer toen ze te maken kreeg met een druk gezinsleven. Jarenlang stond haar creatieve ontwikkeling op een laag pitje, tot ze in 1986 uitgenodigd werd om model te staan bij Kunstkring Bosschaert in Bergen op Zoom. Annemiek pakte toen het tekenen weer op en werd toen lid van Bosschaert.

Gedurende 30 jaar maakte ze wekelijks samen met andere kunstenaars een portret van een model.

Tekenen

Tot Annemiek in 2011 startte met de opleiding Hogere Graad Olieverf Schilderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Kapellen tekende ze vooral met pastelkrijt en houtskool. Ze had zo’n 1500 getekende portretten er op zitten toen ze zich aan olieverf waagde.

"Olieverf vind ik nu het prettigste materiaal om mee te werken, vooral omdat ik laag over laag schilder." Ook geniet de kunstenares van experimenteren. "Ik probeer graag iets uit. Mijn doeken ‘De Tweelingen’ zijn bijvoorbeeld in spiegelbeeld. Dat had de jury, waarvoor ik mijn afstudeerwerk moest verdedigen, nog niet eerder gezien."

Vier van haar afstudeerschilderijen zijn momenteel met 16 andere portretten van Annemieks hand te zien bij een galerie in Lima, Peru. Een van haar zonen woont daar met zijn gezin. Annemiek en Ton reizen om de twee jaar naar de Peruaanse hoofdstad.

"De galeriehouder zag bij een lijstenmakerij in Lima twee schilderijen van mijn kleinkinderen en vond ze heel mooi. Tijdens zijn doorreis naar China haalde hij de doeken af op Schiphol."

Stijl

De stijl van Annemiek was voor haar docente onmiskenbaar. Voor het publiek beslaat het een breed spectrum. Een van de tentoongestelde portretten is als een stilleven weergegeven, andere doeken genieten een abstracte uitstraling en weer andere schilderijen zijn oud of modern realistisch geschilderd.

Bij haar doek 'Charmé' maakte Annemiek gebruik van de 'transparante huid' techniek van Johannes Vermeer en bij de 'Oestermeisjes' uit 1900 en de ‘Zusjes Verdaasdonk’ paste de kunstenares de glaceertechniek toe. Deze techniek dateert uit circa 1500 (Titiaan) en doet denken aan oude ingekleurde foto’s.

Het werk 'Michaela' is weer met een paletmes gecreëerd en in haar zelfportret 'Zeeuws Meisje' heeft ze gedroogde meekrappoeder in de kralenketting verwerkt. Annemiek verklaart die variatiedrang heel simpel: "Ik laat graag zien wat er allemaal mogelijk is met olieverf…"

De expositie van Annemiek Buijs-Bakx is nog tot en met zaterdag 2 september tijdens de openingstijden van De Meestoof in de koffiekamer van het streekmuseum te bezichtigen.