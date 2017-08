Interview: Who let the Poesie Out XL maakt zich op voor eerste editie

De line-up van de eerste editie van Who let the Poesie out XL in Sint-Annaland liegt er niet om. ​Pat B, Ruthless, Panic, DJ Boyd, Bartho, The X-clusive en MC RG zullen bij de eerste editie aanwezig zijn.

Deze artiesten hebben hun sporen al lang en breed verdiend, maar komen op zaterdag 9 september nog net zo lief een optreden verzorgen in Sint-Annaland. Op deze dag wordt op de ijsbaan aan de Koelhuisweg een evenemententerrein ingericht met foodtrucks en muziek.

Het idee voor het ééndaagse festival komt van Andre van Ast, Barry de Jong en Dennis Oostdijk. Zij krijgen daarnaast hulp van Wim de Leeuw, Malcolm Macgregor en Melvin van Ast. "Zo’n drie jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren van Poesie Lunch in café An de Sloove en dat is uitgegroeid tot deze outdoor editie", vertellen Barry de Jong en Andre van Ast.

'Lolletje'

Twee keer in het jaar kwamen er zo’n honderdvijftig tot tweehonderd mensen op Poesie Lunch af, waarbij diverse dj’s draaiden in het café. "Maar we merken dat jeugd steeds meer naar festivals gaat, dus zeiden we voor de grap dat we ook een festival moeten organiseren."

Hoewel het als een lolletje begon, hebben de heren doorgepakt met een echt festival als eindresultaat.

Festival

"De ijsbaan is zo’n drie jaar geleden aangelegd, maar we hebben er nog nooit kunnen schaatsen. Voor ons is dat de ideale locatie en de ijsclub vind het ook prima." Volgens de organisatie zijn er genoeg parkeerplaatsen en als het even meezit staat de wind precies goed, waardoor de omwonenden geen overlast ervaren van de muziek.

De vergunning voor het evenement is inmiddels aangevraagd en volgens de initiatiefnemers zijn de politie, brandweer en de gemeente vooralsnog positief over het idee. "De burgemeester vindt het ook leuk dat er iets georganiseerd wordt voor de jeugd in Sint-Annaland."

Who let the Poesie out XL is dan ook een festival dat zich richt op jongeren van zestien tot ongeveer 25 jaar. "We hebben dit bewust gedaan, omdat we merken dat er voor jeugd tussen de zestien en achttien jaar weinig te doen is. Zij vallen een beetje tussen wal en schip. Je hebt de colorrun in Sint-Maartensdijk vooral voor gezinnen en de Vrijdagmiddagborrel op Tholen is ook vanaf achttien jaar."

Opbouw

Het festivalterrein aan de Koelhuisweg opent op zaterdag om 15.00 uur en duurt tot 23.00 uur. "Zo kunnen de omwonenden toch op tijd naar bed, mochten ze toch last hebben van het geluid.” Op het terrein wordt een overdekt podium opgebouwd en er komen vloerpanelen te liggen als een soort dansvloer.

Daarnaast wordt een loungehoek ingericht en er komen verschillende foodtrucks te staan. "In principe gaan we uit van goed weer, maar we houden wel alternatieven achter de hand. Alles staat of valt met het weer." Uiteindelijk hoopt de organisatie zo’n vijfhonderd tot duizend bezoekers te trekken.

"We verwachten tegen die tijd uitverkocht te zijn, maar anders zijn er ook nog kaarten aan de deur te koop." Hoewel bezoekers van buiten het eiland meer dan welkom zijn, denkt de organisatie toch dat het een Thools feestje gaat worden. "We willen dat jongeren ook gewoon trots zijn op het eiland en wat we hier organiseren."