Cars & Charity brengt leven op de Grote Markt

Dit evenement bestaat uit een mooie rondrit voor oldtimers, cabrio’s en andere bijzondere auto’s.

Nieuw dit jaar zijn de vele activiteiten op de Grote Markt en den Enghel. Op de Grote Mark zal een kartbaan voor elektrische karts worden opgebouwd. Kinderen van 6 tot 18 jaar kunnen hier de eerste stappen zetten naar een carrière als Formule 1 coureur. De snelheid van de kart varieert van 4 tot 20 KM /h. De instructeur bepaalt de snelheid en past deze aan aan de leeftijd van de kinderen .

Daarnaast wordt er ook een echte Formule 1 Ferrari met een simulator opgesteld om “echt” te kunnen racen op verschillende circuits. In den Enghel zal een mini racebaan worden uitgezet zodat er met elektrische model raceauto’s kan worden geraced. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om zelf deze auto’s te bedienen. Fluisterstil halen deze modellen met gemak een topsnelheid van over de 100 KM/h

Zelf een Lamborghini besturen?: Dat kan in een speciale flitsend gele Lamborghini Diabolo voor degenen met een geldig rijbewijs. Een begeleidende instructeur zal de fijne kneepjes van het rijden met zo’n auto dan bijbrengen.

Rondrit in de nieuwste Ferrari 812 Super Fast (cilinderinhoud 8 liter, 12 cilinders en erg Snel) of in de nieuwste Porsche en nog een paar bijzondere auto’s. Op de Grote Markt is het allemaal mogelijk om hieraan deelnemen.

Inschrijven

Inschrijven voor al deze activiteiten kan nu al via de website www.carsandcharity.nl of anders in de inschrijvingstent op de dag zelf. Al deze activiteiten geven mooie fotomomenten voor jong en oud!! Na terugkomst van de deelnemers aan de tourrit zal de prijsuitreiking plaatsvinden van de Concours d’Elégance.

Dit is altijd een gezellig moment op de Grote Markt met vele bezoekers die de terrassen bevolken en graag naar de mooie bolides zijn komen kijken Zeker als dan de muzikale omlijsting door Bill Bounders Orchestra vanaf 15.00 uur zal worden verzorgd.

Goede doelen

Het vergeten kind: In Nederland kunnen 50.000 kinderen niet meer thuis wonen. Vergeten kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd, verstoten en gevlucht zijn en opgroeien op een plek met minimale speelmogelijkheden en traumabegeleiding.

Het tweede goede doel is een bijdrage te leveren aan het initiatief van onze Belgische zusterclub RC Kortrijk-Groeninghe Ethiopië (RC of Mekelle) een gezondheidsproject in Tigra, een van de armste gebieden in Ethiopië.

Na eerdere geïnitieerde projecten in dit gebied zoals waterputten, sanitaire voorzieningen, kraamklinieken die alle succesvol zijn uitgevoerd met steun van het lokale ziekenhuis is nu het idee opgevat om 6 gezondheidscentra in de meest achtergestelde gebieden op te zetten. Voor dit project wordt een global grant van de Rotary Foundation aangevraagd. Hierdoor wordt de opbrengst van de Rotaryclubs met 50% door deze Foundation verhoogd.

Inschrijven tourrit

Inschrijven voor de tourrit kan nog steeds via de website van Cars & Charity .De lunch zal worden gebruikt op een unieke locatie. Hier worden ook de behendigheidsproeven gedaan waardoor er meer tijd is om de auto’s te bekijken en ook hoe zij de behendigheidsproeven doen. www.rotary-boznoord.nl en www.carsandcharity.nl